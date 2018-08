Trump dämpft Erwartungen beim Handelskonflikt zw. China und den USA Neuer Rentenvorschlag von Finanzminister Scholz stößt auf Kritik DE30-Bullen müssen an gestrige Gewinne anknüpfen

Kurzzeitig gab es wieder etwas Hoffnung auf eine Deeskalation beim Handelskonflikt zwischen China und den USA. Der Ton wurde etwas freundlicher und viele Anleger setzten insbesondere auf das bevorstehende Treffen in Washington. Donald Trump dämpfte am Montag jedoch in einem Interview mit Reuters die Erwartungen. Der US-Präsident geht nicht davon aus, dass es bei den Verhandlungen bahnbrechende Entwicklungen geben wird bzw. ein Ende des Handelskonflikts in Sicht ist. Dieses Verhalten ist allerdings nicht untypisch. In der Vergangenheit hat Trump vor wichtigen Ereignissen oftmals eine ähnliche Haltung eingenommen. Der US-Präsident möchte natürlich mit einer starken Position in die Verhandlungen gehen, um die Interessen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...