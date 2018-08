München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Klarna, einer der führenden Zahlungsanbieter in Europa, ist am 12. und 13. September auf der DMEXCO in Köln vertreten. Auf der Messe für digitale Wirtschaft, Marketing und Innovationen stellt Klarna in Halle 7, Stand C-031, auf 88 qm seine Payment-Lösungen für den Online-Handel und die Klarna App vor. Am Stand präsentiert sich das schwedische Unternehmen im gewohnt aufmerksamkeitsstarken Markendesign. Besucher lernen die neuen Features der App kennen und können alle Zahlarten sowie den Klarna Checkout in einer Demo testen. Vorträge, unter anderem auch von DACH-Geschäftsführer Robert Bueninck, laden zum fachlichen Austausch ein.



Der Zahlungsdienstleister bietet Händlern und ihren Kunden ein sicheres und einfaches Bezahl- und damit auch Einkaufserlebnis - getreu dem Motto "Smoooth Payments". Damit ist nicht weniger gemeint, als das Bezahlen zu revolutionieren und radikal zu vereinfachen. "Die Welt von heute ist schon kompliziert genug. Wir wollen sie einfacher machen und Menschen in einer Vielzahl von Momenten unterstützen. Für uns heißt das, nicht nur das Bezahlen, sondern das gesamte Einkaufserlebnis mitzugestalten und zu verbessern", erklärt Robert Bueninck, Geschäftsführer DACH bei Klarna. "Das führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und damit Conversion für den Händler. Im Fokus aller Klarna Produkte steht daher die Benutzerfreundlichkeit und unser 'Customer first'-Ansatz."



Klarna App: Die All-in-One-Lösung



Mit der eigenen App ist Klarna bereits auf einem guten Weg: Neue Features, die am Messestand demonstriert werden, machen die Klarna App zum persönlichen Shopping-Assistenten. Der Kunde kann alle Einkäufe in Echtzeit verwalten, per 1-Klick bezahlen, bei Bedarf die Zahlungsart ändern oder Retouren anmelden. Auch der Status der Lieferung zu getätigten Bestellungen ist jederzeit einsehbar. Bei Problemen oder Fragen ist der Kundenservice dank Chat-Funktion 24/7 erreichbar. Zudem bietet die Klarna App Inspiration und Empfehlungen basierend auf der Bestellhistorie; individuell auf den Kunden und seine Präferenzen zugeschnitten. Die All-in-One-Lösung ermöglicht dem Nutzer, sich ganz auf das Einkaufserlebnis konzentrieren zu können. Alle Services sind natürlich auch im eigenen Kundenprofil über das Webportal verfügbar. Damit behalten die Kunden den Überblick über alle Einkäufe und verpassen nie wieder ein Zahlungsziel - keine Gefahr, eine Rechnung zu vergessen oder einen Mahnprozess zu aktivieren. Immerhin eine Erfahrung, die zwei von drei Deutschen (65 Prozent) bereits gemacht haben laut einer Befragung von Klarna und dem Umfrageinstitut Innofact AG.



Starkes Wachstum mit neuen Services und Partnern



Erst im letzten Jahr hatte das Unternehmen aus Schweden bei der DMEXCO sein aufmerksamkeitsstarkes, neues Branding vorgestellt. Seitdem ist Klarna bedeutend gewachsen - insbesondere auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem Rekordumsatz von 47 Prozent in 2017. Strategische Übernahmen von Wettbewerbern wie BillPay und dem Peer-to-Peer-Zahlungsdienst Cookies (jetzt Klarna Wavy) haben dazu beigetragen. Ebenso wie zahlreiche neue Kooperationspartner: In Deutschland vertrauen nun unter anderem namhafte Marken wie der Online-Marktplatz für kreative Waren Etsy, der Online-Fachhändler für Baby- und Kinderbedarf babymarkt.de und die Drogeriekette dm auf die intuitiven Services. Händlern bietet Klarna individuelle Lösungen von einzelnen Bezahlmethoden wie dem Bezahlen per Rechnung, Ratenzahlung oder direkt beim Bestellabschluss per Lastschrift oder Sofortüberweisung bis hin zu einem vollständigen Checkout. So deckt der Zahlungsdienstleister bis zu 170 Länder mit unterschiedlichen Payment-Methoden ab.



Weitere Einblicke in Klarnas "Customer first"-Ansatz sowie internationale Lösungen erhalten die Besucher in jeweils zwei Vorträgen am Klarna Stand am 12. September: Um 10:00 und 13:30 Uhr zeigt DACH-Geschäftsführer Robert Bueninck, warum der Kundenfokus vor allem auch für den Händler Vorteile bringt. Um 11:30 und 15:00 Uhr erklärt Emilia Severin, Director Product DACH, wie Online-Händler mit Cross-Border im E-Commerce wachsen können.



Besuchen Sie Klarna auf der DMEXCO in Halle 7, Stand C-031 und freuen Sie sich auf informative Vorträge, perfekten Kaffeegenuss vom Profi Barista, erfrischendes Softeis und gute Gespräche.



Sie wollen mit Klarna DACH-Geschäftsführer Robert Bueninck über die Trends der Payment-Branche und die Klarna Vision sprechen? Gerne organisieren wir ein Gespräch - schreiben Sie an presse@klarna.com.



Weitere Informationen zur DMEXCO unter www.klarna.com/de/dmexco.



Über Klarna



Klarna (www.klarna.com/de/) ist einer der führenden Zahlungsanbieter in Europa und eine lizenzierte Bank, die das Bezahlerlebnis für Käufer und Händler revolutioniert. Gegründet 2005 in Stockholm, Schweden, gibt Klarna Online-Shoppern die Möglichkeit, per Rechnung, Ratenzahlung oder direkt beim Bestellabschluss per Lastschrift oder Sofortüberweisung zu bezahlen - und bietet dabei ein sicheres und einfaches Checkout- und damit auch Einkaufserlebnis: getreu dem Motto "Smoooth Payments". Im Jahr 2014 hat sich Klarna mit der Sofort GmbH zusammengeschlossen und die Klarna Group gegründet. 2017 konnte der direkte deutsche Wettbewerber BillPay akquiriert werden. Klarna arbeitet mit rund 90.000 Händlern in Europa und Nordamerika zusammen. Darunter sind zahlreiche bekannte Marken und Shops wie asos, Babywalz, die Deutsche Bahn, Flaconi, Mediamarkt und Spotify. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 2.000 Mitarbeiter in 14 Ländern für die Gruppe.



Mit der Klarna App haben Nutzer alle Bestellungen und Rechnungen auf einen Blick - einfach smoooth. Die App gibt es im Apple App Store sowie im Google Play Store.



OTS: Klarna GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131172 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131172.rss2



Ansprechpartner:



Verena Steffel Manager PR & Communications DACH presse@klarna.com Klarna GmbH Theresienhöhe 12 80339 München klarna.com