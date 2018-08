Bremen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zahlreiche renommierte Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft bilden den neuen Aufsichtsrat der Jacobs University Bremen, der sich am 20. August konstituiert hat. Zum Vorsitzenden des 14-köpfigen Gremiums wurde Prof. Dr. Antonio Loprieno gewählt, Präsident der All European Academies (ALLEA) und ehemaliger Rektor der Universität Basel.



Der Aufsichtsrat, an der englischsprachigen Universität Board of Governors genannt, ist das zentrale Aufsichtsgremium der Jacobs University. Neben Loprieno als Vorsitzendem sind folgende Mitglieder neu berufen worden: Prof. Dorothee Dzwonnek, Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Dr. Philipp Rösler, CEO der Hainan Cihang Charity Foundation in New York und ehemaliger Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung und ehemaliger Senator für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg, sowie Prof. Dr. Patrick Aebischer, Stiftungsratsmitglied der Jacobs Foundation und ehemaliger Präsident der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. Für die Jacobs Foundation ist ab sofort Lavinia Jacobs, die Präsidentin der Stiftung, Mitglied des Gremiums.



Ihr Mandat im Aufsichtsrat der Jacobs University verlängern Wirtschaftssenator Martin Günthner als Vertreter der Freien Hansestadt Bremen, Prof. Dr. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB Systems AG, Sandro Giuliani, Geschäftsführer der Jacobs Foundation, Peter Lürßen, Geschäftsführer der Fr. Lürssen Werft, Prof. Dr. Reimar Lüst, Gründungsvorsitzender des Aufsichtsrats der Jacobs University von 1999-2004 und ehemaliger Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft, sowie Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner, Vorstand der Stiftung Charité in Berlin und ehemaliger Vorsitzender des Board of Governors. Die Alumni der Jacobs University sind auch künftig durch Anne Valtink, Präsidentin der Alumni Association der privaten Universität, im Aufsichtsrat vertreten.



"Um sich weiterhin erfolgreich am Bildungsmarkt positionieren und die notwendigen Wachstumsschritte vollziehen zu können, braucht unsere Universität die Expertise von Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen", so Prof. Dr. Michael Hülsmann, Präsident der Jacobs University. "Ich freue mich daher auf die Impulse des neuen Aufsichtsrats und auf eine kritisch-konstruktive Begleitung unseres weiteren Weges."



OTS: Jacobs University Bremen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/64113 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_64113.rss2



Pressekontakt: Heiko Lammers | Jacobs University Bremen gGmbH Corporate Communications & Public Relations h.lammers@jacobs-university.de | Tel.: +49 421 200-4532



Commercial registry: Amtsgericht Bremen, HRB 18117 President/ Managing Director: Prof. Dr. Michael Hülsmann (Geschäftsführer) Chair Board of Governors: Prof. Dr. Antonio Loprieno (Aufsichtsratsvorsitzender)