Intermin Resources Ltd. gab heute erste Ergebnisse der Bohrungen am zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt Anthill im Bundestaat Western Australia bekannt. Die aktuelle Phase des Bohrprogramms, welche zur Erweiterung der bekannten mineralischen Ressourcen nach Norden und Süden hin beitragen soll, wurde im Juni gestartet. Das diesjährige Programm soll Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 55.000 m umfassen, wovon bislang 10.000 m fertiggestellt wurden.



Die bekannte Länge des Streichens der Lagerstätte konnte dadurch bereits von 150 m auf über 350 m erweitert werden und nach Angaben des Unternehmens besteht in alle Richtungen noch Explorationspotential. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung will Interim Resources im Dezemberquartal veröffentlichen.



Zu den Höhepunkten der bisher abgeteuften Bohrlöcher zählen u. a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch AHRC18018: 2,96 g/t Gold über 26 m ? Bohrloch AHRC18057: 15,5 g/t Gold über 4 m ? Bohrloch AHRC18004: 1,79 g/t Gold über 15 m ? Bohrloch AHRC18068: 7,65 g/t Gold über 4 m



