Paris - Nicht lange hat am Dienstag an den Börsen Europas Ernüchterung und Vorsicht gewaltet. Nach einem zaghaften Handelsstart schwenkten die Aktienmärkte überwiegend in die Gewinnzone und bauten ihre Vortagesgewinne weiter aus.

Hauptthema an den Märkten bleibt US-Präsident Donald Trump und seine jüngsten Äusserungen zum Handelsstreit sowie zur Geldpolitik der US-Notenbank (Fed). Trump rechne nicht mit Fortschritten in Sachen Handelsstreit in dieser Woche, was den Optimismus der Investoren eigentlich hätte dämpfen sollen.

Zugleich habe er sich nicht begeistert über die weiteren geplanten Zinsschritte der Fed geäussert und China und die EU erneut der Währungsmanipulation beschuldigt, sagte Marktanalyst Neil Wilson von Markets.com. "Zusammengenommen mit früheren Kommentaren sehen wir ein klares Muster, dass der Präsident den ...

