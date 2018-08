Die Aktie des Biotech-Konzerns Medigene hat am Dienstag-Morgen mit einem Plus von mehr als 4% wieder ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Auslöser dürfte die Meldung über eine Kooperation - im Bereich der Krebsimmuntherapie - mit dem US-Unternehmen Structured Immunity sein. In den vergangenen Wochen mussten Anleger immer wieder heftige Verluste hinnehmen. Seit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...