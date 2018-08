Bad Ems (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zwischen Taunus und Westerwald in Rheinland-Pfalz liegt das Lahntal. Inmitten dieses Tals liegt Bad Ems. Eine Stadt, die aufgrund ihres wertvollen Rohstoffes als Gesundheitsstadt gilt und einen internationalen Bekanntheitsgrad innehat.



Natürliches Emser Salz



Seit Jahrhunderten entspringt in Bad Ems tief unter der Erde eine heiße Mineralquelle, die das Natürliche Emser Salz liefert, welches für seine Heilkraft weltberühmt ist. Diese Therme und auch das Natürliche Emser Salz sind in Deutschland einzigartig. Während die Menschen seit dem 14. Jahrhundert in Bädern die entspannende Kraft des Thermalwassers genossen, ging man Anfang des 19. Jahrhunderts dazu über, das salzhaltige Wasser fein vernebelt zu inhalieren. Wohlhabende Kurgäste aus aller Welt reisten an, um ihre Atemwege natürlich heilen zu lassen. Am 28. August 1858 konnte jedermann in den Genuss kommen: Der Medizinal Assistent Spengler und der Apotheker Weber brachten das aus der Sole auskristallisierte Emser Salz als Wirkstoff in eine Pastille ein und damit erstmalig in eine lutschfähige Form.



Moderne Produktion eines traditionsreichen Rohstoffs



Seitdem ist die Emser Pastille ein Export-Artikel und als bewährtes Mittel gegen Hals- und Stimmbeschwerden sowie Hustenreiz in aller Munde. In diesem Jahr feiern die Emser Pastillen ihr 160-jähriges Jubiläum. Auch nach so langer Zeit werden die Emser Pastillen weiterhin an ihrem "Geburtsort" hergestellt und Bad Ems bleibt sich seiner Bedeutung als Gesundheitsstadt treu. Das Produktions-Verfahren hat sich seitdem stetig verbessert und ist heute ein moderner Prozess, der höchste Qualitäts-Standards erfüllt. Dr. Franz Grimm ist stellvertretender Leiter der Abteilung Qualitätskontrolle und der "Hüter der Emser Pastillen": "Heute wird der Wirkstoff - das Natürliche Emser Salz - in einem hochmodernen Verfahren durch Eindampfen von täglich rund 200.000 Litern Quellwasser schonend gewonnen."



OTS: Emser newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116349 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116349.rss2



Pressekontakt: Yupik PR GmbH Theres Eisenreich Telefon: 0221 - 130 560 60 E-Mail: t.eisenreich@yupik.de