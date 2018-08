Bonn (www.anleihencheck.de) - Neue Nachrichten hinsichtlich der aktuellen politischen Themen - Türkei-Krise, Handelsstreit, etc. - waren zum Wochenauftakt Mangelware, so die Analysten von Postbank Research.Da zudem auch keine maßgeblichen Konjunkturindikatoren veröffentlicht worden seien, habe es gestern kaum Bewegung am deutschen Rentenmarkt gegeben. 10- und 5-jährige Bundesanleihen hätten nahezu unverändert zum vergangenen Freitag mit 0,30% beziehungsweise -0,33% rentiert. Die Rendite 2-jähriger Papiere habe um einen Basispunkt auf -0,63% nachgegeben. ...

