Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem US-Präsident Donald Trump in den letzten Wochen bereits des Öfteren die US-Notenbank FED kritisiert hatte, legte er gestern noch einmal richtig nach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. In einem Interview habe er gesagt, er sei nicht begeistert davon, dass die FED die Zinsen anhebe. Er wünsche sich, dass die Währungshüter ihm helfen, die Konjunktur anzuschieben. Insbesondere im Moment, da die USA "sehr kraftvoll und stark" mit anderen Ländern über die Handelsbeziehungen verhandeln würden, sollte die FED hilfreich zur Seite stehen. Schließlich würden die anderen Länder auch durch ihre jeweilige Notenbank unterstützt werden. So manipuliere China die eigene Währung ebenso wie der Euro manipuliert werde, um die wegen der US-Strafzölle erlittenen Einbußen auszugleichen. Trump habe auch gleich angekündigt, die FED weiter zu kritisieren, sollte der Leitzinssatz weiter angehoben werden. Abschließend habe er indirekt auch noch die Unabhängigkeit der US-Notenbank in Frage gestallt. Der US-Dollar habe mit Verlusten auf die Äußerungen des US-Präsidenten reagiert und beispielsweise zum Euro 0,3 Cent auf EUR/USD 1,1530 verloren. Trump habe außerdem noch gesagt, er gehe nicht davon aus, dass die Handelsgespräche zwischen Vertretern Chinas und der USA in dieser Woche zu etwas führen würden. ...

