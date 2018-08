Wenn die Wirtschaft erst wieder wächst, dann werden auch all die vielen Schieflagen korrigiert werden können, die uns derzeit belasten. Mit diesem Credo vertrösten uns Politiker und Ökonomen seit Jahren. Sie hoffen auf die Wunderwaffe ‚Wachstum' und setzen dabei auf eine Kraft, die schon seit Jahren immer schwächer wird.

Zweistellige Wachstumsraten kannte man in den westlichen Industriestaaten nur in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. China machte in den letzten beiden Dekaden durch ähnlich ... (Dr. Bernd Heim)

