FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.08.2018 - 11.00 am



- DAVY REMOVED HEIDELBERGCEMENT AND KINGFISHER FROM 'RESEARCH CONVICTION LIST'



- BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 230 PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2150 (2060) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES WEIR GROUP TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 2200 PENCE - FTSE INDICATED -0.21% TO 7575 (CLOSE: 7591.26) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 105 (104) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES AGGREKO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1050 (740) PENCE - HSBC RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4550 (3900) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS GAME DIGITAL PRICE TARGET TO 50 (65) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES CONTOURGLOBAL PRICE TARGET TO 325 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 410 (440) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob