US-Präsident Trump will im diplomatischen Streit nicht auf die Türkei zugehen. Zugeständnisse an den türkischen Präsidenten schloss er aus.

US-Präsident Donald Trump zeigt sich im Konflikt mit der Türkei unversöhnlich. Er werde der Türkei nicht entgegenkommen, um eine Freilassung des dort festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson zu erwirken, sagte Trump am Montag in einem in Washington geführten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

"Ich finde es sehr traurig, was die Türkei tut. Ich denke, dass sie einen schrecklichen Fehler begehen. Es wird keine Zugeständnisse geben." Er möge die Türkei und habe bislang eine "sehr Egute Beziehung" zu Präsident Recep Tayyip Erdogan gehabt. "Aber das kann keine Einbahnstraße sein. Das ist für die USA nicht länger eine Einbahnstraße."

Türkische Regierungsvertreter reagierten zu Beginn des bis Samstag dauernden muslimischen Opferfestes Eid al-Adha zunächst nicht auf Trumps Äußerungen. Die seit Wochen unter Druck stehende türkische Lira legte zum Dollar in einem dünnen Feiertagshandel zunächst zu, gab später aber nach. Erdogan hatte am Montag ...

