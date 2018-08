Das in Singapur ansässige Photovoltaik-Unternehmen hat die Förderzusage vom vietnamesischen Industrieministerium erhalten. Bis Juni 2019 sollen die beiden Photovoltaik-Kraftwerke mit insgesamt 58 Megawatt realisiert werden.German Asean Power (GA Power) wird zwei Solarparks mit jeweils 29 Megawatt Leistung in der Provinz Ha Tinh in Vietnam bauen. Es habe die Genehmigung vom vietnamesischen Ministerium für Industrie und Handel erhalten, dass die Photovoltaik-Anlagen eine Solarförderung erhalten, teilte das in Singapur ansässige Unternehmen am späten Montagabend mit. Die Solarparks soll im Juni 2019 ...

