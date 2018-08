Fast jeder zweite Deutsche spielt heute regelmäßig Computerspiele - ob vor dem heimischen TV oder unterwegs auf dem Smartphone. Doch das große Geld damit wird anderswo verdient. Noch.

Die erste Geduldsprobe muss jeder Gamescom-Besucher vor den Hallen des Kölner Messegeländes bestehen: Wer über Europas größte Videospielmesse schlendern - und dort auch wirklich an den zahlreichen Ständen der Hersteller spielen will - muss sich ein Bändchen besorgen, an dem sich erkennen lässt, ob er volljährig ist.

Diese Bändchen gibt es in verschiedenen Pavillons vor dem Haupteingang - vor denen sich jeweils Hunderte Jugendliche und junge Erwachsene tummeln. Nur wer das rote Altersbändchen besitzt, darf vor Ort beliebte Action-Games spielen, die erst ab 18 Jahren freigegeben sind.

Wenn am Dienstag die Gamescom für fünf Tage ihre Pforten öffnet, werden sich wieder Massen von Videospiel-Begeisterten vor den Pavillons drängeln: Zum zehnten Mal findet die Videospielmesse in Köln statt; bis 2008 war die Veranstaltung in Leipzig beheimatet. In dieser Dekade hat sich die Gamescom zu Europas größter Messe für Computer- und Videospiele entwickelt.

So pilgerten im vergangenen Jahr immerhin 350.000 Spieler auf das Messegelände der Dom-Metropole. Zur Einordnung: Die in diesem Jahr erstmals im Sommer ausgerichtete Computermesse Cebit verzeichnete nur noch 120.000 Besucher. In der aktuellen Größenordnung der Gamescom lag die IT-Leitmesse in Hannover zuletzt im Jahr 2010.

Anders ausgedrückt: Das vermeintliche Spaß-Thema Gaming ist inzwischen für viele Menschen bedeutsamer als schnöde Computer und Software. Hinter dem Gedaddel steht inzwischen ein ernst zu nehmender Wirtschaftszweig.

Ob zusammen vor dem heimischen Fernseher oder unterwegs auf dem Smartphone?-?gespielt wird überall und jederzeit. Mittlerweile spielt rund jeder zweite Deutsche. Insgesamt spielen laut Branchenverband Game 34,3 Millionen Menschen. Fast die Hälfte der Spielerschaft sind Frauen (47 Prozent). Um allein oder gemeinsam Abenteuer zu erleben oder einfach eine Pause vom Alltag zu nehmen, greifen sie am häufigsten zum Smartphone: Das nämlich ist inzwischen die beliebteste Spiele-Plattform Deutschlands, vor PC, Konsole oder Tablet, wie der Game-Verband im Juli berichtete: So spielten im vergangenen Jahr rund 18,2 Millionen Menschen auf ihren Smartphones. Das sind rund 900.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...