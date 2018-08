Laut Hersteller wird der in China hergestellte Jaguar E-Pace in fünf Versionen angeboten und über einen verlängerten Radstand verfügen. Gepaart mit einem 9-Gang-Automatikgetriebe wird der E-Pace von einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor mit 221 kW / 300 PS angetrieben. In den ersten sieben Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...