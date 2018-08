München (ots) - 85% der Unternehmen sehen sich von Korruption

bedroht, jedoch nur 39% unterziehen Geschäftspartner einer

gewissenhaften Prüfung



- 66% halten Bestechung und Vorteilsgewährung in bestimmten

Regionen für unvermeidbar

- 44% haben ein Akquisitionsvorhaben aufgrund von

Korruptionsrisiken abgebrochen oder verschoben, ein Anstieg von

7% zum Vorjahr



Die Risiken, die mit korrupten Geschäftspraktiken verbunden sind,

stellen Unternehmen weltweit vor immer drängendere und komplexere

Herausforderungen, beeinträchtigen ihr Wachstum und verhindern

Geschäfte. Bereits 85% der befragten Unternehmen sehen in ihrer

Branche Korruptionsrisiken, fast ein Drittel davon stuft diese als

"signifikant" ein. Zwei von drei Unternehmen gehen davon aus, dass in

bestimmten Regionen korrupte Geschäftspraktiken unvermeidbar sind.

Gleichzeitig intensivieren die Strafverfolgungsbehörden -

insbesondere der USA und der Mitgliedsstaaten der EU - ihre

Kooperation in der grenzüberschreitenden Korruptionsbekämpfung. Trotz

einiger spektakulärer Fälle sind viele Unternehmen ungenügend auf

diese Gefahrenlage vorbereitet. Das effektive Management der mit

Korruption verbundenen Risiken erfordert die gewissenhafte Prüfung

von Geschäftspartnern - nicht nur bei Fusionen und Übernahmen.

Allerdings gaben nur 39% der Befragten an, dass sie "ständig" oder

"immer" Due-Diligence-Prüfungen von Geschäftspartnern und Beratern

durchführen würden. Dass 92% der Befragten die Qualität ihrer eigenen

Analysen überzeugt, scheint auf eine gewisse Selbstüberschätzung

hinzudeuten. Das sind zentrale Ergebnisse des 2018 zum sechsten Mal

durchgeführten "AlixPartners Annual Global Anticorruption Survey".

Für diesen hat die international agierende Beratung

Unternehmensjuristen sowie Rechts- und Compliance-Beauftragte aus

mehr als zwanzig Branchen in den USA, Europa und Asien befragt.



Erhöhte Risiken in China und Lateinamerika - Russland zunehmend

problematisch



Die Umfrageteilnehmer sehen China und Lateinamerika als

Brennpunkte. 94% beziehungsweise 90% denken, dass ihre

Geschäftstätigkeiten dort entsprechenden Risiken ausgesetzt sind.

Rund 40% der dort tätigen Unternehmen haben in den beiden Regionen

bereits auf Geschäfte verzichten müssen, weil man mit

Zahlungsforderungen von Vertretern staatlicher Organe konfrontiert

war. Auch die Entwicklungen in Russland, Afrika und im Nahen Osten

werden als besorgniserregend wahrgenommen. Die Zahl derer, die hier

"signifikante" Gefahren sehen, stieg im Jahresvergleich um elf

Prozentpunkte auf 56%. Jeder Dritte nannte Russland oder Afrika als

Regionen, in denen man ohne Korruption keine Geschäfte machen könne.

Die dortigen Anti-Korruptionsgesetze empfinden rund 70% der Befragten

als weitgehend wirkungslos.



Internationale Kooperation nimmt zu, Einzelpersonen weiter im

Fokus der Behörden



Neue Abkommen zwischen Regierungen einzelner Staaten verbessern

die Korruptionsverfolgung. In den USA basierten bereits zwei der neun

im laufenden Jahr unter dem "Foreign Corrupt Practices Act" (FCPA)

durchgeführten behördlichen Vollstreckungsmaßnahmen gegen Unternehmen

auf internationaler Zusammenarbeit. Zuletzt kooperierten die

US-Ermittler etwa mit französischen Behörden in Sachen Société

Générale, um unter anderem dem Verdacht auf Bestechung von

Amtsträgern des Gaddafi-Regimes nachzugehen. Doch auch außerhalb der

USA und der EU steigt die Bereitschaft zur Durchsetzung

internationaler Antikorruptionsinitiativen. Insbesondere die

brasilianischen Vollzugsbehörden stellten dies unter Beweis: Sie

waren an fünf der neun größten globalen Untersuchungen seit 2016

beteiligt. Allein der Fall des Baukonzerns Odebrecht und dessen

Schmiergeldzahlungen in Rekordsumme dürften internationale Gerichte

noch lange beschäftigen.



Daten müssen sinnvoll verwertet werden - datenschutzrechtliche

Risiken sind gestiegen



Die größte Herausforderung für die Bekämpfung von Korruption auf

Unternehmensseite ist laut 75% der Befragten die schiere Datenflut -

denn im Falle einer Untersuchung gilt es, eine gewaltige Menge an

Informationen zu sammeln, strukturieren und analysieren. Laut

AlixPartners bedarf es dabei bestimmter Voraussetzungen, um bei

Bedarf schnell, effizient und zielgerichtet handeln zu können. Im

Wesentlichen geht es darum, in betroffenen Systemen notwendige Daten

zielsicher auszumachen und zu verwerten. In manchen Fällen führen

Ermittlungen aber nur zum Ziel, wenn mögliche Unregelmäßigkeiten

durch eine Verknüpfung von Daten verschiedener Systeme sichtbar

werden. Es kann beispielsweise vorkommen, dass ein

Vertriebsmitarbeiter eines Unternehmens durch unsachgemäße

Gutschriften einem Amtsträger private Vorteile gewährt und der

entsprechende Amtsträger wiederum das Unternehmen für eine Leistung

beauftragt. Hinweise auf mögliche Bestechung in einem solchen Fall

lassen sich erkennen, wenn Daten aus Buchführungssystemen und

operativen Geschäftssystemen sowie Kommunikationsdaten (E-Mails)

ausgewertet und miteinander verbunden werden. Dabei geht jedoch der

Umgang mit Daten gerade auch aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung

der Europäischen Union mit gestiegenen Risiken einher. Der zunehmend

internationale Charakter von Korruptionsermittlungen verstärkt die

damit zusammenhängende Problematik: 88% der Befragten erwarten, dass

Herausforderungen, die mit dem Transfer von Daten über Ländergrenzen

verbunden sind, in den nächsten zwölf Monaten mindestens

gleichbleiben oder steigen.



Behörden erhalten mehr Hinweise auf Unregelmäßigkeiten



Behörden erhalten vermehrt Hinweise auf mögliche

Unregelmäßigkeiten. Dies hängt auch mit regulatorischen Anforderungen

zusammen. "Insbesondere Banken unterliegen einer Vielzahl von

Verpflichtungen. Sie müssen beispielsweise Finanztransaktionen

risikoorientiert überwachen, dabei mögliche Anhaltspunkte für

Geldwäsche identifizieren und verdächtige Vorgänge melden. In nicht

wenigen Fällen führt der genauere Blick auf etwaige

Geldwäschevorgänge dann zur Aufdeckung von Korruptionsfällen",

erläutert Günter Degitz, Forensik-Experte und Managing Director bei

AlixPartners. Generell scheinen Banken immer mehr mögliche Verstöße

gegen Gesetze und Regularien zu identifizieren und an die Behörden zu

übermitteln. In manchen Ländern führt dies zu einer höheren Zahl

staatlicher Ermittlungen, was wiederum die Compliance-Risiken

betroffener Unternehmen erhöht. "Unternehmen sollten deshalb proaktiv

handeln und dabei nicht nur aktuelle Vorgänge und

Geschäftsbeziehungen adäquat prüfen, sondern auch, wo notwendig,

Daten aus der Vergangenheit aufarbeiten. Auch bei M&A-Prozessen ist

diese Art von Risikomanagement sehr wichtig", so Degitz weiter. Die

Durchleuchtung von Übernahmezielen auf Anzeichen von Geldwäsche oder

Bestechung stellt für Unternehmen in M&A-Situationen generell eine

große Hürde dar. Und aktuell gaben 44% der Befragten an, sie hätten

Akquisitionsvorhaben angesichts Korruptionsrisiken abgebrochen oder

zumindest verschoben - ein Anstieg von 7% zum Vorjahr.



