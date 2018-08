Berlin (ots) -



Auch Demokratie will gelernt sein. Gerade die digitale Öffentlichkeit mit ihrer täglichen Flut an Informationen, Posts, Links, Likes und Shares über Internet und Social Media schafft Herausforderungen für den gesellschaftlichen Diskurs. In einem Video hat Bundespräsident Steinmeier Schülerinnen und Schüler bundesweit dazu aufgerufen, sich im neuen Schuljahr am Klickwinkel Videowettbewerb zu beteiligen und damit aktiv zu einer meinungsstarken und zugleich ausgewogenen Debattenkultur beizutragen.



In dem Videobeitrag, den der Bundespräsident als Schirmherr der Initiative Klickwinkel über seine Facebook Seite veröffentlichte, stellt er fest: "Für mich gibt es einen Grundsatz, der gilt online genauso wie offline: Die Demokratie braucht mündige Bürgerinnen und Bürger. Und mündig heißt: In der Lage sein, sich eine eigene Meinung zu bilden. Unterscheiden können zwischen Fakten und falschen Behauptungen. Argumente austauschen. Respektvoll miteinander diskutieren. Das zu erlernen und zu erproben - dafür gibt es "Klickwinkel". Ich freue mich, wenn viele Schülerinnen und Schüler dabei mitmachen. Wir freuen uns auf Eure Beiträge und wir brauchen Euch."



Die Initiative Klickwinkel möchte junge Menschen zu souveränen Gestaltern digitaler Medien machen, die widerstandsfähig sind gegen Desinformation. Initiiert wurde der Klickwinkel Videowettbewerb von der Vodafone Stiftung Deutschland. Kooperationspartner sind die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg), Teach First Deutschland und ZEIT für die Schule.



DER KLICKWINKEL VIDEOWETTBEWERB



Eine Initiative der Vodafone Stiftung unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten



Die Idee Der Klickwinkel Videowettbewerb ermutigt Jugendliche ihre übliche Alltagswelt zu verlassen und Geschichten zu entdecken, die die Menschen in ihrer Umgebung bewegen. In einem selbstproduzierten Video sollen sie unterschiedliche Perspektiven aufzeigen, dafür Fakten und Hintergründe recherchieren und konstruktiv nach Lösungsansätzen suchen. Gemeinsam zeichnen die unterschiedlichen Videobeiträge ein vielfältiges Bild unserer Gesellschaft aus dem Blickwinkel der jungen Generation.



Video-Tutorials & Unterrichtsmaterial



Wichtiges Hintergrundwissen sowie praktische Tipps bieten zahlreiche Video-Tutorials auf www.klickwinkel.de, die vermitteln, wie man Fakten von Falschnachrichten unterscheiden kann, auf welche Weise soziale Medien Algorithmen einsetzen, um die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer zu lenken und wie man am besten mit dem Handy Videos dreht und schneidet. Die Tutorials für Jugendliche werden ergänzt durch umfangreiche Unterrichtsmaterialien, die an weiterführenden Schulen im Unterricht, bei Projekttagen oder AGs eingesetzt werden können, um die Medien- und Informationskompetenz zu stärken.



Ablauf und Teilnahmemöglichkeiten



Teilnehmen können Schülerteams der 8. bis 11. Klasse an allen weiterführenden Schulen, die von einer erwachsenen Person, wie einer Lehrkraft, AG-Leitung oder einem Elternteil, begleitet werden. Anmeldung unter www.klickwinkel.de



31. Oktober 2018: Einsendeschluss für Videobeiträge



Dezember 2018: Nominierung der besten Videos - die Klickwinkel Jury besteht aus prominenten Medienmachern, die sich aktiv für eine offene Gesellschaft einsetzen: Dunja Hayali (ZDF), Mirko Drotschmann ("MrWissen2Go"), Eva Schulz (Deutschland3000), Sophie Passmann (SPIEGEL Daily, Neo Magazin Royale), Daniel Budiman (Rocket Beans Entertainment) und Moritz Müller-Wirth (DIE ZEIT).



25. März 2019: Preisverleihung in Berlin - alle nominierten Teams werden zu einem Medienworkshop nach Berlin eingeladen. Die Gewinner erhalten bei der anschließenden Preisverleihung zusätzliche Sachpreise.



Link zum Videobeitrag des Bundespräsidenten: https://www.youtube.com/watch?v=b9hrOwWlPtM&t=1s



Link zum Facebook-Post des Bundespräsidenten: http://ots.de/3V3ySm



