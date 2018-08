Der EUR/USD kletterte in den Bereich der 1,1540 und anschließend kam es zu einer Abwärtskorrektur, um die 1,15 zu testen, bevor das Paar erneut steigen konnte. Aktuell notiert das Paar bei 1,1525, während der Dollarindex in der Nähe des 1-Wochentief von 96,46 notiert, nach dem Präsident Trump die Fed kritisierte, was dem Greenback zu schaffen macht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...