Mayr-Melnhof Karton ist mit MMK Digital Vorreiter in der Digitalisierung der Kartonindustrie und setzt neue Maßstäbe an Geschwindigkeit und Kommunikation: "Digitalisierung und Automatisierung nutzen wir zukunftsgerichtet zur Beschleunigung der Prozesse. Ein Musterbeispiel ist unser neuer digitaler Verkaufs- und Service-Kanal, MMK Digital. Dieser neue Service ist rund um die Uhr verfügbar und interagiert mit unseren Kunden in Echtzeit. Die Durchlaufzeiten im Kartonverkauf werden auf einen Bruchteil verkürzt. Das ist einzigartig in unserer Industrie und ein bahnbrechendes, neues Angebot für unsere Kunden", sagt Dr. Wilhelm Hörmanseder, Vorstandsvorsitzender Mayr-Melnhof Karton. In der rund zweijährigen Entwicklung von MMK Digital durch die Fachabteilungen von Mayr-Melnhof Karton gemeinsam mit externen Digitalisierungs- und Usability-Experten stand ein Ziel im Vordergrund: den Kunden in den Mittelpunkt der neuen Geschäftsprozesse zu stellen. Oberste Leitlinien waren dabei bedingungslose Benutzerfreundlichkeit sowie Echtzeitkommunikation bei gleichzeitig höchster Datensicherheit.

Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt.

Das Prinzip "Im Mittelpunkt der Kunde" leitete von Beginn an die Entwicklung von MMK Digital. Klar, einfach, schnell und durchdacht - der Fokus lag zu 100 Prozent auf einfachen, kundenzentrierten Prozessen. Vorbild waren bekannte Plattformen aus dem Privatkonsumentenbereich (B2C), wie Amazon. Haben Kunden beispielsweise die Bestellung einer bestimmten Kartonqualita¨t zum Ziel, unterstützt das Online-Tool dabei, dieses Ziel möglichst effektiv und effizient ohne eigenes Vorwissen zu erreichen. Von der Auswahl ...

