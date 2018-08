Darmstadt (ots) -



- Multiple Sklerose gilt nach wie vor als Schreckgespenst - Dr. Wimmer räumt mit Gerüchten rund um MS auf - In einer Videoserie auf www.leben-mit-ms.de erklärt er MS allgemein verständlich und geht auf für Patienten wichtige Themen ein



Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat heute die Veröffentlichung einer Videoserie mit Dr. Wimmer auf www.leben-mit-ms.de bekanntgegeben. Weil sich noch heute viele Vorurteile gegenüber der Krankheit hartnäckig halten, fasst der Berliner Arzt alle wichtigen Informationen zu Multiple Sklerose zusammen und beschreibt verständlich, was genau hinter der Krankheit steckt. Außerdem geht er auf zwei für Betroffene sehr wichtige Themen ein: Kinderwunsch und Therapie.



Auch Menschen mit MS können Kinder bekommen



Nach wie vor denken viele Menschen, dass es nicht möglich sei, mit MS Kinder zu bekommen. Dr. Wimmer räumt mit diesem Irrglauben auf. Er geht auf wichtige Fragen wie "Wirkt sich MS auf die Schwangerschaft aus?", "Ist MS vererbbar?" oder "Kann ich mit MS mein Kind stillen?" ein.



Probleme mit der Therapie



Mittlerweile stehen für die Behandlung von MS viele verschiedene Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass manche Betroffene mit ihrer Behandlung Probleme haben oder unzufrieden sind. Dr. Wimmer erklärt im Video, welche Auswirkungen das auf die Therapietreue der Patienten und somit auf den Erfolg der Behandlung haben kann. Er weist außerdem darauf hin, wo Interessierte mehr Informationen zu diesem Thema finden können.



Über Multiple Sklerose



Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht-traumatische, zu Beeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungen Erwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 Millionen Menschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein, wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in den Gliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten. Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.



Über Merck



Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.



