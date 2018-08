Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -



mPrest bringt missionskritische IoE-Technologie für nachhaltigere, umweltfreundlichere Energie auf den europäischen Versorgungsmarkt



mPrest (http://bit.ly/2MIsyuW), das führende Software-Unternehmen für missionskritische Überwachung, Kontrolle und Big-Data-Analytik für den Markt des industriellen IoT, gab heute die Erweiterung seiner globalen Präsenz auf dem europäischen Versorgungsmarkt bekannt. Der Startschuss für den europäischen Markteintritt von mPrest fällt anlässlich der2018 CIGRE-Konferenz in Paris (http://bit.ly/2w8LJY1) , wo das Unternehmen vom 27. bis 31. August an Stand 350 zu finden sein wird.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/546428/mPrest_Logo.jpg )



Auf der CIGRE wird mPrest seine bewährten "System von Systemen"-Anwendungen zur Netzmodernisierung ausstellen und seine Smart Energy-Softwareprodukte vorstellen, darunter die Anwendungen Distributed Energy Resource Management System (mDERMS (http://bit.ly/2McQPx8)) für dezentrales Energiemanagement, Asset Health Management für die Verwaltung von Aktiva, URD Cable Fleet Maintenance Optimization für die Wartung von URD-Kabeln sowie Critical Event Management für den Einsatz bei Großschadensereignissen.



"Der europäische Versorgungsmarkt ist ein zukunftsorientierter, schnell wachsender Markt mit klugen Verbrauchern, denen nachhaltigere, umweltfreundlichere Energieressourcen wichtig sind", erklärte Ron Halpern, Chief Commercial Officer bei mPrest. "Europa hat bei der Nutzung alternativer Energieressourcen und der Integration fortschrittlicher Technologien für eine zukunftssichere Versorgungsindustrie von jeher die Nase vorn, und mPrest freut sich darauf, an der Umgestaltung des europäischen Markts beteiligt zu sein, so wie wir es bereits auf anderen Weltmärkten sind. Unsere bewährten 'System von Systemen'- und Netzmodernisierungsanwendungen, von denen viele auf der CIGRE Paris (http://bit.ly/2w8LJY1)vorgestellt werden, sind die IoE-Anwendungen (Internet of Energy) der Zukunft für Stromversorger."



mPrest wird seine revolutionären IIoT-Lösungen auf der CIGRE präsentieren, u.a. folgende:



- mDERMS (http://bit.ly/2McQPx8): Eine Anwendung für dezentrales Energiemanagement, revolutioniert die Art und Weise, in der Stromversorger ihre sich entwickelnden Stromnetze verwalten. - Volt/VAr Control: Die zunehmende Verbreitung erneuerbarer, dezentraler Stromerzeugung führt für die Verteilernetzbetreiber zu Problemen hinsichtlich Stabilität und Zuverlässigkeit. mPrest präsentiert seine Lösung für Spannungsmanagement als Ergänzung zu unserem Produkt für dezentrales Energiemanagement. - Asset Health Management (http://bit.ly/2Mi1xCN): Bietet Echtzeitüberwachung, Analysen sowie eine präzise, vorausschauende Wartung für wichtige Vermögensanlagen. - URD Cable Fleet Maintenance Optimization: Reduziert Kosten und verbessert dank Big-Data-Analytik und Algorithmen, die auf künstlicher Intellligenz basieren, die Produktsicherheit von URD-Kabeln. - Major Event Management: Bietet den Stromversorgern die Möglichkeit, sich besser auf Naturkatastrophen vorzubereiten, optimale Abschalt- und Wiederherstellungspläne aufzustellen und die Ereignisse in Echtzeit zu verfolgen, um Wiederherstellungszeiten zu beschleunigen und Kosten zu senken.



Die globale Versorgungsindustrie steht vor wachsenden Herausforderungen, da Verbraucher und Verbraucherprodukte immer stärker miteinander vernetzt und von der IoT-Technologie (http://bit.ly/2MtZp9Y), d. h. vom Internet der Dinge, abhängig sind. Neben den Herausforderungen bei der Integration neuer Technologien in bestehende Infrastrukturen müssen die Energieversorger auch darauf umsteigen, erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Sonnenenergie nahtlos in bestehende Netze einzuspeisen. mPrest bietet den Stromversorgern (http://bit.ly/2MmUw2v) ein "System von Systemen", um all diese Variablen zu kombinieren, zu analysieren und sogar zu monetarisieren.



Im Zuge des Eintritts auf den europäischen Markt wird sich mPrest auf die Entwicklung strategischer Partnerschaften mit wichtigen Partnern und Versorgungsunternehmen konzentrieren und die Vision umsetzen, innovative Geschäftsmodelle für die Versorger zu erzielen und gleichzeitig Initiativen für erneuerbare Energien und bedarfsorientierte Maßnahmen zu unterstützen.



Informationen zu mPrest (http://bit.ly/2MhZYVl):



mPrest (http://bit.ly/2DvF2Fd) ist ein globaler Softwareanbieter für missionskritische Überwachung, Steuerung und Big-Data-Analytik. Die Nutzung der Möglichkeiten des industriellen IoT macht das integrative "System von Systemen" von mPrest zu einem bewährten Katalysator für die digitale Transformation von Unternehmen. Unsere innovativen Management-Lösungen wurden in Anwendungen der nächsten Generation von Transportdienstleistern, Systemintegratoren, Smart Cities sowie in IoE-Anwendungen (Internet of Energy) für Stromversorger (http://bit.ly/2mZNS4f), Rüstungs- und Staatsschutzunternehmen eingesetzt. Weitere Informationen zu mPrest erhalten Sie auf http://www.mprest.com.



mPrest-Medienkontakt:



Brandon Weinstock



Headline Media



brandon@headline.media



+1 914-336-4878



OTS: mPrest newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130849.rss2