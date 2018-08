Der brandneue Ganzjahresreifen Euroall Season AS210 von Falken ist seit Juli bei ReifenDirekt.de erhältlich.

Das Team des Onlineshops überzeugte sich selbst: Der Euroall Season AS210 bietet erstklassigen Grip und hervorragende Laufleistung bei jedem Wetter.

Von der Bühne in den Shop: Der neue Ganzjahresreifen Euroall Season AS210 von Falken wurde Ende Mai 2018 erstmals auf der Branchenfachmesse Tire Cologne präsentiert, einen guten Monat später gehört der Pneu dann schon zum Premium-Sortiment von ReifenDirekt.de. Das Team war bei der Präsentation auf dem Falken-Stand live dabei und hat den frisch enthüllten Allwetterreifen dabei genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die Weiterentwicklung des Euroall Season AS200 ist sogar noch besser als ihr bereits als Testsieger ausgezeichneter Vorgänger. Seit Juli ist der neue Ganzjahresreifen deshalb in 48 Dimensionen, von 13 bis 19 Zoll, im Onlineshop von ReifenDirekt.de erhältlich. Zwanzig weitere Größen sollen in Kürze hinzukommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180821005301/de/

ReifenDirekt.de bietet ein großes Sortiment an Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen von Falken (Foto: Business Wire)

Entwickelt wurde der Euroall Season AS210 mithilfe der von Falken eigens ins Leben gerufenen 4D-Nano Design-Technologie. Die ermöglicht es, die Reifenmaterialien auf allerkleinster Ebene (ein Nanometer ist der millionste Teil eines Millimeters) zu untersuchen, um herauszufinden, wo dort Auslöser für Wärmeentstehung und Energieverlust sitzen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Euroall Season AS210 bietet rund zehn Prozent mehr Laufleistung sowie höhere Aquaplaning- und Nassbremswerte als sein Vorgänger. Das liegt vor allem an den V-förmigen Profilrillen, die Wasser auf der Straße noch besser ableiten und damit für stabiles und sicheres Fahrverhalten sorgen. Auch bei Schnee und Winterwetter überzeugt der neue Allwetterreifen durch hervorragenden Grip ein echtes Allround-Talent eben.

"Die Vorteile von Ganzjahresreifen liegen klar auf der Hand", sagte Thierry Delesalle von ReifenDirekt.de am Rande der Präsentation des Falken Euroall Season AS210. "Kein Umrüsten alle sechs Monate, keine Terminabsprache mit der Werkstatt, kein zweiter Reifensatz, für den vielleicht sogar Einlagerungskosten anfallen. Natürlich gilt, dass Ganzjahresreifen immer einen Kompromiss zwischen Sommer- und Winterreifen darstellen und sich deshalb am besten für Autofahrer eignen, die viel in der Stadt unterwegs sind oder eher kurze Strecken zurücklegen. Trotzdem ist wichtig, dass sie auch wirklich bei jedem Wetter greifen. Der Euroall Season AS210 hat uns dabei auf ganzer Linie überzeugt. Er bietet exzellente Haftung und Sicherheitseigenschaften, egal ob Sonne, Regen oder Schnee. Damit ist er für unsere Kunden eine perfekte Ergänzung im Premium-Segment unseres Shops."

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.000 professionellen Servicepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180821005301/de/

Contacts:

insignis Agentur für Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tel.: +49-511-132214-14

Fax: +49-511-132214-99

delticom@insignis.de

oder

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tel.: +49-511-93634-8909

Fax: +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com