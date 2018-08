Die Deutschen sind zurück auf den Balearen, auch als Investoren in Mallorca-Immobilien. Doch der Markt läuft heiß. Wie Interessenten reagieren sollten.

Mallorca ist zu einer in Europa einmaligen Geldmaschine geworden: "Wir hatten ein Rekordjahr", sagt Joachim Semrau, Gründer von Porta Mallorquina Real Estate, der mit vier weiteren deutschen Maklern das Immobiliengeschäft der Insel beherrscht. Wo das schnelle Geld lockt, sind Nachahmer nicht weit: Der Deutschen beliebteste Ferieninsel erlebt auch einen Gründungsboom bei Maklerbüros. Für Neuankömmlinge in der Branche ist es aber schwierig, Fuß zu fassen: "In einigen Straßen in Palma gibt es auf 150 Metern vier neue Büros von relativ unbekannten Firmen, die alle etwas vom Kuchen abhaben wollen", sagt der auf Mallorca lebende Ferienimmobilienexperte Jordi Villart Viola.

Der Anreiz, neben einer Bar ein Maklergeschäft aufzumachen, ist groß. Im vergangenen Jahr nahmen die Immobilienverkäufe auf den Balearen laut spanischem Statistikamt um 20 Prozent und im Vergleich zu 2015 sogar um 50 Prozent zu. Im Umland von Palma stiegen die Kaufpreise im Durchschnitt um 54 Prozent, wie eine von Porta Mallorquina Real Estate in Auftrag gegebene Studie zeigt. Die Mieten zogen nach: Im ersten Quartal 2018 stiegen sie laut Branchenportal idealista.com um 18 Prozent. Die Kaltmiete auf der Insel liegt demnach bei durchschnittlich ...

