Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenige Tage vor dem Notenbanktreffen von Jackson Hole goss US-Präsident Trump wieder einmal Öl ins Feuer, berichten die Analysten der Helaba.Mit seiner erneuten Kritik an der Zinspolitik stelle er die Unabhängigkeit der Notenbank infrage. Man dürfe gespannt sein, ob Jerome Powell bei seiner Rede am Freitag zum Thema "Geldpolitik in einer sich verändernden Wirtschaft" auf die Aussagen seines Dienstherren reagiere. Der habe gesagt, er sei nicht begeistert, wenn die Zinsen erhöht würden, glaube aber an eine Notenbank, die das tue, was gut für das Land sei. Bei gleicher Gelegenheit habe er davor gewarnt, zu viel Hoffnung auf die Gespräche mit China zu setzen. Er erwarte bei den Verhandlungen keine nennenswerten Ergebnisse. ...

