Paris (www.fondscheck.de) - Edmond de Rothschild Asset Management ernennt Axel Schade zum Executive Director für institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In seiner neuen Rolle wird Axel Schade aktiv zur strategischen Geschäftsentwicklung von Edmond de Rothschild Asset Management in Deutschland und Österreich beitragen. ...

