Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Berichtsmonat Juli hat sich die Lage an den europäischen Zins- und Spreadmärkten etwas beruhigt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKapital (ISIN DE0008491085/ WKN 849108).Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) Ende Juli habe nicht zu einer Neueinschätzung deren Geldpolitik geführt. Da am Primärmarkt nur sehr wenige Neuemissionen platziert worden seien, sei es insbesondere in der zweiten Julihälfte bei Anleihen aus dem Unternehmens- und Finanzsektor zu niedrigeren Risikoaufschlägen (Kreditspreads) gekommen. Hiervon habe auch der Fonds profitieren können. ...

