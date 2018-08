Hier geht's zum Video

Griechenland, China, USA, Türkei, Leistungsbilanzen, Konflikt-Potential - es war schon gemütlicher an den Kapitalmärkten. Ist neuer Ärger USA gegen den Rest programmiert angesichts der Leistungsbilanzen, Robert Halver von der Baader Bank? Robert Halver von der Baader Bank sieht keinen Crash bei Aktien kommen. Ob er zu optimistisch war in jüngster Zeit mit seinen Einschätzungen angesichts all der Konflikte, die eher mehr statt weniger werden? Nein, sagt er im Gespräch mit Antje Erhard. Und kann es auch begründen...