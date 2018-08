Fundamental: Mit der allgemeinen Erholung an den Rohstoffmärkten im Bereich der Metalle legte auch Platin nach dem Erreichen eines Neun-Jahres-Tiefs in den letzten Tagen zu. Dennoch bleibt aus fundamentaler Sicht die Lage bei Platin weiterhin angespannt. Für das laufende Jahr gehen Marktexperten von einem Angebotsüberschuss bei Platin aus. Daneben wirken sich zum einem die Unsicherheit über die Zukunft von Diesel-Pkws, bei denen Platin in Katalysatoren verwendet wird, und zum anderen die internationalen Handelskonflikte negativ auf den Platinpreis aus. Auch diese könnten sich letzten Endes auf die Automobilindustrie auswirken, wenn nicht sogar die globale Konjunktur eintrüben, was die Branche ebenso erfassen würde.

