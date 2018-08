Mit diesem Auftrag hat die TRAXX 3-Plattform Zugang zum zentral-, ost- und südosteuropäischen Markt.

Der erste Abruf von 10 innovativen leistungsstarken TRAXX-Mehrsystem-Lokomotiven stärkt die Beförderungskapazität und verringert den Energieverbrauch.

BERLIN, Aug. 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Fotos zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter den folgenden Links:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6de34b48-f11a-498d-9865-4deb67548b01

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb82fb71-44cf-48c2-aa37-1d277fd35ae8

Der führende Bahntechnikanbieter Bombardier Transportation und CD Cargo, die Frachttochtergesellschaft der Tschechischen Eisenbahn, haben einen Kaufvertrag über bis zu 50 der innovativen BOMBARDIER TRAXX Mehrsystemi1-Lokomotiven der neuesten Generation unterzeichnet. Dieser erste Abrufauftrag umfasst 10 TRAXX MS3-Lokomotiven.

Ivan Bednárik, Vorstandsvorsitzender von CD Cargo, sagt: "Die neue TRAXX MS3-Lokomotive wird die modernste in unserer Flotte sein. Ihre kraftvolle Traktion und kosteneffektive Leistung über weite Strecken unterstützen unsere internationale Geschäftsstrategie, und die Lokomotive ist sowohl im heimischen Markt als auch in den Nachbarländern vollständig interoperabel."

"Wir sind stolz darauf, dass unser neuer Kunde CD Cargo so viel Vertrauen in unsere innovative TRAXX MS3-Lokomotive setzt", so Michael Fohrer, President der Region Zentral- & Osteuropa, Russland, Israel, CIS und China, Bombardier Transportation. "Dieser Erfolg in der Tschechischen Republik stellt den Zugang unserer neuen Lokomotivenplattform zum zentral-, ost- und südosteuropäischen Markt dar. Wieder einmal hat die herausragende Leistung und die Erfolgsbilanz der TRAXX-Lokomotivenplattform mit mehr als 2.250 verkauften Einheiten einen wichtigen Kunden überzeugt."

Die TRAXX MS3 ist die einzige Mehrsystem-Lokomotive auf dem Markt mit einer Last Mile-Funktion, durch die sich nicht-elektrifizierte Streckenabschnitte - wie sie in Häfen oder Frachtterminals zu finden sind - einfach überbrücken lassen. Das Fahrzeug erfüllt die Anforderungen der Kunden im Hinblick auf eine höhere Rentabilität und mehr Flexibilität sowie eine zuverlässigere Leistung und bessere Verfügbarkeit während des gesamten Lebenszyklus der Lokomotive. Diese neue Mehrsystem-Lokomotive ist mit der neuesten Version des europäischen Zugsicherungssystems ETCS, Baseline 3, ausgestattet, und gewährleistet dadurch einen reibungslosen Betrieb von Anfang an.

Mit diesem neuen Auftrag wurden bereits 54 moderne interoperable Mehrsystem-Lokomotiven von tschechischen Kunden bestellt. Die ersten zehn Lokomotiven von CD Cargo werden für den Fracht- und Personenverkehr in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn eingesetzt, während die Einsatzfähigkeit der Flotte auf Slowenien und Kroatien ausgedehnt wird. Die Lokomotiven werden am Bombardier-Standort in Kassel montiert, wobei die Wagenkästen aus Wroclaw in Polen stammen und die Drehgestelle in Siegen produziert werden.

Bombardier ist der zweitgrößte Hersteller von Schienenfahrzeugen in der Tschechischen Republik. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1 000 Mitarbeiter am Fertigungsstandort in Ceská Lípa, einem wichtigen Lieferanten von geschweißten Komponenten für die Regional- und Nahverkehrszüge, Straßenbahnen und Metros von Bombardier. Die Produkte von Bombardier unterstützen tagtäglich den Schienen- und Nahverkehr in der Tschechischen Republik. Mehr als 40 TRAXX-Lokomotiven, für die Bombardier auch Service und Wartung übernimmt, werden von diversen Betreibern eingesetzt. Darüber hinaus sind die Linien A und B der U-Bahn in Prag mit der Nahverkehrs-Zugsteuerungslösung BOMBARDIER CITYFLO 350 ausgestattet.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Bahntechnik und verfügt über das breiteste Portfolio der Branche. Zur Produktpalette zählen das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen Bahndienstleistungen und Elektromobilität aktiv. Als innovativer Vorreiter setzt Bombardier Transportation kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier Transportation hat rund 39 850 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich in Berlin.

Über Bombardier

Mit mehr als 69.500 Mitarbeitern in vier Geschäftsbereichen ist Bombardier ein weltweit führendes Unternehmen in der Transportbranche, das innovative und wegweisende Flugzeuge und Züge entwickelt. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten ein erstklassiges Transporterlebnis und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Mit Hauptsitz in Montréal, Kanada, verfügt Bombardier über Produktions- und Entwicklungsstandorte in 28 Ländern in den Geschäftsbereichen Transportation, Business Aircraft, Commercial Aircraft sowie Aerostructures und Engineering Services. Die Aktien von Bombardier werden an der Börse von Torontooder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier .

Hinweise an Redakteure

Mehr Informationen über Bombardier in Deutschland stehen online unter www.de.bombardier.com bereit. Pressemitteilungen, Zusatzinformationen und Fotos mit speziellem Bezug zu Deutschland finden Sie im Pressezentrum unter: http://de.bombardier.com/en/media.html. Folgen Sie Bombardier Transportation auf Twitter @BombardierRail .



Bombardier, OPTIFLO und TRAXX sind eingetragene Marken der Bombardier Inc. oder ihrer Tochterunternehmen.

Für weitere Informationen

Maciej Kaczanowski

Communications, Eastern Europe and CIS

+48 22 520 19 13

maciej.kaczanowski@rail.bombardier.com (mailto:maciej.kaczanowski@rail.bombardier.com) Group Media Relations

+49 30 98607 1687

press@rail.bombardier.com (mailto:press@rail.bombardier.com)

Bei spezifischen Presseanfragen wenden Sie sich an einen unserer weltweiten Ansprechpartner .

_________________

1 Eine Mehrsystem-Lokomotive ist eine Elektrolokomotive, die in mehr als einem Bahnelektrifizierungssystem eingesetzt werden kann - nützlich beispielsweise beim grenzüberschreitenden Verkehr.