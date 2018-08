Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur hat die neue deutsche Bundesschatzanweisungen am Dienstag problemlos zu einem Durchschnittszins von minus 0,61 Prozent am Markt untergebracht. Die Neuemission war 1,6-fach überzeichnet. 814 Millionen Euro des Gesamtvolumens von 4 Milliarden Euro nahm die Behörde für spätere Marktpflegezwecke in ihr eigenes Buch.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion:

Emission 0,00-prozentige Schatzanweisung mit Laufzeit 11. September 2020 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,073 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,186 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,6 Durchschnittsrend. -0,61%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2018 06:10 ET (10:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.