Von VW gab es zuletzt interessante Angaben zur Perspektive des Wolfsburger Stammwerkes. Dort soll das Volumen der Produktion "perspektivisch auf etwa eine Millionen Fahrzeuge ansteigen". VW gab sich zuversichtlich und verwendete das Wort "wird". Es wird auf einen Anstieg der Produktivität und höhere Auslastung verwiesen, um dies zu erreichen. Die Weichen seien gestellt worden für die "im Zukunftspakt vereinbarte Bündelung der Golf-Produktion an einem Standort". So wird die Golf Fertigung in Zwickau ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...