Macron und Merkel treffen sich vor EU-Gipfel, um Brexit zu besprechen DE30 versucht immer noch 12.355 Punkte-Marke zu überwinden Bayer (BAYN.DE) outperformed aufgrund positiver Reaktionen von Analysten

Nach den gestrigen Gewinnen an der Wall Street sind auch die asiatischen Aktien in der heutigen Sitzung gestiegen. Unter den australischen Unternehmen konnte jedoch eine gewisse Schwäche festgestellt werden, da der S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,96% nachgab. Der japanische Nikkei (JAP225) gewann wiederum 0,19% an Wert, der chinesische Hang Seng (CHNComp) sogar 1,05%. Die Mehrheit der europäischen Blue-Chips-Indizes eröffneten am Dienstag tiefer. Die Indizes aus Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich notierten in den ersten Handelsminuten unter ihren gestrigen Schlusskursen, während Aktien aus Russland, Polen und Schweden leichte Gewinne erzielten. Alle 19 Branchenindizes des STOXX Europe 600 zeigten während der Eröffnung Schwäche. Die stärksten Rückgänge waren bei Medien- und Reiseunternehmen zu beobachten. Es wird immer wahrscheinlicher, dass der Brexit-Entwurf vor dem Gipfeltreffen ...

