Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber legt sein Amt nieder. Aus persönlichen Gründe, wie Regierungschef Woidke mitteilte.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) gibt seinen Job auf. Dies teilte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam mit. Hintergrund seien familiäre Gründe. Nach Angaben aus Regierungskreisen ist ein Mitglied der Familie Gerbers schwer erkrankt, und der 51-jährige will Unterstützung geben.

"Ich respektiere diese Entscheidung", sagte Woidke. Gerber habe sie in Verantwortung für seine Familie und das Amt getroffen. Man werde jetzt nach einem Nachfolger suchen.

Er habe bei seiner Ernennung zum Minister den Eid geleistet, seine ganze Kraft dem Wohl der Menschen im Land ...

