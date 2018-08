Bonn (ots) - Unter dem Titel "Die Macht des Geldes - 10 Jahre Finanzkrise" dreht sich bei phoenix von Dienstag, 11. September 2018, bis Samstag, 15. September 2018, alles um die Welt der Finanzen - von den Abgründen bis zu neuen Perspektiven, die sich in Krisenzeiten auftun. Anlass ist der zehnte Jahrestag der Pleite der US-Investmentbank Lehman Bros., die eine weltweite Finanzkrise auslöste, deren Folgen wir bis heute spüren. Zum Ende der Themenwoche widmet sich phoenix am Samstag ab 20.15 Uhr "Der Macht der Superreichen". Um 21.45 Uhr zeigen Marc Roche und Jérôme Fritel, wie die britische Großbank HSBC hinter ihrem Image einer Privatbank auf der dunklen Seite des Geldes arbeitet.



