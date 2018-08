In Helsinki konzentrieren sich die Gerüchte auf KONE. Gestern knapp 47 €. Es geht um die mögliche Kombination, was sich aus KONE und THYSSEN ELEVATOR machen lässt. Bei KONE wird sauber gerechnet, was wir betonen. Ähnlich wie im Fall UNIPER seitens FORTUM. Das Problem ist bekannt: Eine Fusion unter Gleichen (eine Abfindung) würde dazu führen, dass THYSSEN bestenfalls ein bedeutender Minderheitsaktionär würde, aber die neue Gesellschaft damit aus der Konsolidierung von THYSSENKRUPP herausfällt. Darin steckt ein psychologisches Problem für die Deutschen und die bekannte Jobangst, die nicht ganz von der Hand zu weisen wäre. Unser Infostand beruht auf Gesprächen mit Herren aus der zweiten Reihe der Managerhierarchie. Entscheidungen sind noch nicht getroffen worden. Bei KONE sind wir investiert.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-DAILY! Den kompletten Brief lesen Sie unter www.boersenkiosk.de oder in der APP!