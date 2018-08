München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische garantiert bei ihren Zahnzusatzversicherungen für das Jahr 2019 weiterhin Beitragsstabilität.



"Die Nachfrage nach diesem Testsieger-Produkt ist weiterhin extrem hoch", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Es ist zugleich ein Beweis für das große Vertrauen der Kunden in unser Unternehmen - und das macht uns schon ein wenig stolz."



Die Stiftung Warentest verlieh der Zusatzversicherung Zahn Prestige im April 2018 die Bestnote "sehr gut" (0,5). Der Tarif der Bayerischen schnitt unter den 220 getesteten Angeboten als Testsieger ab.



Die Zahnzusatzversicherung der Bayerischen gibt es in den drei Leistungsvarianten Smart, Komfort und Prestige. Der Prestige-Tarif bietet volle Kostenübernahme bei Zahnbehandlung und -ersatz. Die Zahnzusatzversicherungen Prestige und Komfort enthalten außerdem Kieferorthopädie in jedem Alter sowie weitergehende Maßnahmen zur Schmerzausschaltung wie Akupunktur, Narkose und Hypnose. Die professionelle Zahnreinigung ist in allen Tarifen jährlich inklusive - und das ohne Wartezeit.



Die Versicherung kann online (diebayerische.de/zahnfee) oder offline abgeschlossen werden. Die Entscheidung, ob der Kunde angenommen oder aufgrund der Gesundheitsfragen abgelehnt wird, wird sofort zu Beginn des Antragsprozesses getroffen. Das macht für Kunden und Berater den Antrag ganz einfach.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 440 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.



