Steigende Zinsen und höhere Schwankungen an den Börsen machen Wandelanleihen wieder attraktiver. Wie die speziellen Anleihen funktionieren und was Anleger dabei beachten müssen.

Viele professionelle Investoren sind verunsichert. Das gegenwärtige solide makroökonomische Umfeld aus global synchron wachsender Wirtschaft und starken Unternehmensgewinnen unterstützt eine positive Markteinschätzung für risikoreiche Anlagen wie Aktien. Allerdings sind die Bewertungen der Aktien- und Anleihenmärkte teuer und negative Faktoren wie Inflationsängste in den USA oder der Handelskrieg zwischen den USA und China verursachen Turbulenzen.

Die Zinswende hat in den USA bereits begonnen, die europäische Zentralbank und auch die Bank of Japan dürften diesem Weg zeitverzögert folgen. Eigentlich handelt es sich nur um die Normalisierung des Zinsniveaus, doch nach über drei Jahrzehnten mit - im Mittel - sinkenden Zinsen bedarf es einer genauen Beurteilung der Situation, da der Zinsanstieg mit Kursverlusten für Anleiheinvestoren einhergeht.

Hier kommen Wandelanleihen ins Spiel. Diese spezielle Anlageform, bei der Anleihen in Aktien gewandelt werden können, erlebt aktuell einen neuen Boom: Das weltweite Emissionsvolumen ist dieses Jahr mit bisher 71 Milliarden Dollar sehr stark. Wenn dieser Trend bis zum Jahresende anhält, wäre 2018 mit hochgerechnet rund 120 Milliarden Dollar das stärkste Jahr für Wandelanleihen seit der Finanzkrise. Im Vergleich dazu lag das Emissionsvolumen für 2016 bei 78 Milliarden und 2017 bei 91 Milliarden Dollar.

Was macht Wandelanleihen gerade jetzt so attraktiv? Bei diesem Wertpapier wird dem Anleihekäufer der Nominalwert nach Ablauf der Laufzeit entweder als Barauszahlung oder aber in Form von Aktien zurückgezahlt. Es besteht allerdings kein Wandelzwang. Der Besitzer der Anleihe entscheidet, ob und wann er wandeln will. Eine Wandlung ist grundsätzlich nur dann interessant, wenn die betreffenden Aktien stark gestiegen sind und damit den Nominalwert der Anleihe übersteigen. In diesem Fall können die gewandelten Aktien ...

