Die USA haben einen früheren KZ-Aufseher nach Deutschland abgeschoben. Der 95-jährige Jakiw Palij soll Aufseher im besetzten Polen gewesen sein.

Die USA haben einen früheren Aufseher des Zwangsarbeitslagers Trawniki nach Deutschland ausgewiesen. Die Abschiebung des 95-jährigen Jakiw Palij sei am frühen Dienstagmorgen erfolgt, erklärte das Weiße Haus. Ein Richter hatte die Ausweisung bereits 2004 angeordnet, doch wollte kein Land ihn aufnehmen. Er lebte in New York.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte er seine Rolle im Lager Trawniki im besetzten Polen verschleiert. Er gab sich gegenüber den US-Behörden als Bauer und Fabrikarbeiter aus und konnte so 1949 in die USA einreisen, wo er jahrelang unbehelligt zunächst als technischer Zeichner und dann als Rentner lebte.

Vor 25 Jahren wurde er von Ermittlern erstmals mit seiner Rolle während des Zweiten Weltkriegs konfrontiert. Ein anderer früherer Lageraufseher hatte den Hinweis gegeben, dass Palij "irgendwo in Amerika" lebe.

Palij gab 1993 gegenüber Ermittlern des Justizministeriums zu, falsche Angaben gemacht zu haben. "Ich hätte niemals mein Visum bekommen, wenn ich ...

