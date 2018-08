Auch am Dienstag deutet sich ein positiver Handelsauftakt an der Wall Street an. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,2 Prozent zu. Stützend wirkt laut Händlern weiter die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Vertreter beider Seiten wollen ab Mittwoch die Verhandlungen wieder aufnehmen.

Hilfreich könnte dabei sein, dass China den Yuan einem hochrangigen chinesischen Zentralbanker zufolge nicht als Waffe im Handelsstreit einsetzen will. "China wird sich nicht an einer wettbewerbsorientierten Abwertung beteiligen", sagte Li Bo, Leiter der Währungsabteilung der People's Bank of China (PBoC). Am Montag und Dienstag hat die PBoC bei ihrem täglichen Fixing den Yuan jeweils deutlich aufgewertet zum Dollar.

Allerdings hat der Dollar seit dem Vorabend auf breiter Front nachgegeben, nachdem US-Präsident Donald Trump die Zinserhöhungen der US-Notenbank kritisiert und von ihr mehr Unterstützung für seine Wirtschaftspolitik gefordert hat.

Einerseits profitieren exportabhängige US-Unternehmen zwar von einem schwächeren Dollar, andererseits ist es sehr ungewöhnlich, dass sich ein US-Präsident in die Geldpolitik der unabhängigen Notenbank einmischt. Einige Beobachter befürchten, dass die Notenbank die Zinsen womöglich nun noch rascher anheben könnte, um ihre Unabhängigkeit zu beweisen.

In diesem Jahr hat die dies schon zweimal getan und für den Rest des Jahres zwei weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt. Für das kommende Jahr hat die Zentralbank drei Zinserhöhungen signalisiert. Vor diesem Hintergrund dürfte das für Mittwoch anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbank besonders aufmerksam verfolgt werden, ebenso wie das internationale Notenbankertreffen in Jackson Hole ab Donnerstag.

Auch Unternehmensnachrichen sind rar. Als einer der Nachzügler der eigentlich schon beendeten Bilanzsaison hat am Montag nach Börsenschluss Nordson Geschäftszahlen vorgelegt. Der Klebstoffhersteller enttäuschte in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten. Auch der Ausblick blieb hinter den Prognosen zurück. Vorbörslich werden für Nordson noch keine Kurse gestellt, im nachbörslichen Handel auf Nasdaq.com war der Kurs um 7,7 Prozent gefallen.

August 21, 2018

