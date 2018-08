Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 stieg die Zahl der Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 31,1 Millionen. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der internationalen Messe "Caravan Salon" vom 25.8. bis 2.9.2018 in Düsseldorf mit. Damit setzte sich die seit dem Jahr 2014 positive Entwicklung der Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen fort.



Der Anstieg im Jahr 2017 beruhte auf steigenden Übernachtungszahlen deutscher Campinggäste: Sie nahmen um 2 % auf 26,8 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland sank dagegen im Vergleich zu 2016 um 1 % auf 4,3 Millionen.



