Große News bei Medigene (WKN: A1X3W0): Mit dem privaten US-Krebsimmunforscher Structured Immunity forscht man zukünftig gemeinsam an der Optimierung von Medigenes Wirkstoffen zur Behandlung von Krebs. Das gab die Martinsrieder Biotechschmiede am Dienstag bekannt. Der Deal ist von medizinischer Seite durchaus werthaltig.

Dennoch: Finanzielle Details wurden in der Meldung nicht publiziert. Dass die Aktie so überschießt mit knapp +8%, können wir vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehen. Im Gegensatz zu Medigene-Aktionären sehen wir sharedeals.de-Leser für Kursgewinne im Biotech-Bereich in den kommenden Monaten bestens aufgestellt. Wir erklären, mit welcher Biotech-Aktie bis Jahresende große Kursgewinne winken.

Neuer Deal für Medigene interessant

Forschungstechnisch ist der Deal durchaus interessant.

Medigene-CEO Prof. Dolores Schendel kommentierte die Benefits für die Forschung wie folgt:

Wir sind davon überzeugt, dass die Technologie von Structured Immunity uns dabei helfen kann, optimale und hochwirksame TCRs auszuwählen, die das Potenzial haben, die Wirksamkeit und Sicherheit unseres therapeutischen Ansatzes zu verbessern. Dies unterstützt unser Ziel, hoch-effiziente Zelltherapien auf den Markt zu bringen.

Im Kern geht es darum, die genauen Bindungsaffinitäten von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...