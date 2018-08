London (www.fondscheck.de) - Die US-Wirtschaft strotzt vor Kraft, so die Experten von M&G Investments.Mehr als zwei Drittel der 500 größten börsennotierten Unternehmen hätten im zweiten Quartal 2018 mehr verdient, als Analysten erwartet hätten, insgesamt seien die Quartalsgewinne im Vergleich zum Vorjahr um gut 20 Prozent angestiegen. "Die Fundamentaldaten der US-Unternehmen zeigen sich zwar in solider Verfassung", konstatiere Daniel White, Fondsmanager des M&G North American Value Fund (ISIN GB00B0BHJJ14/ WKN A0F4V7). "Aber es kommen allmählich Sorgen auf: Die Finanzierungskosten steigen, die Inflation zieht an, und die Gefahr eines globalen Handelskrieges ist immer noch nicht vom Tisch." ...

