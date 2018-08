Übergeordnet ist seit Ende der letzten größeren Konsolidierungsphase und Mitte 2016 eine intakte Aufwärtsbewegung zu erkennen und drückte die Aktie von Vonovia zu Beginn dieses Jahres auf ein Verlaufshoch von 42,68 Euro aufwärts. Nur wenig später stellte sich ein kleinerer Abverkauf zurück auf das Niveau von rund 36,00 Euro ein, konnte aber recht schnell wieder in steigende Kursnotierungen umgemünzt werden.

Ausbruch gelungen

In den letzten Wochen gelang es schließlich wieder an die Jahreshochs anzuknüpfen und in der vergangenen Handelswoche sogar einen dynamischen Ausbruch darüber zu vollziehen. Damit dürfte sich nun ein Folgekaufsignal breitmachen und an das 138,2 % Fibonacci-Retracement heranreichen. Allerdings sollten Investoren den etwas längeren Anlagehorizont bei dem klar defensiven ...

