Die deutsche Chemie- und Pharmabranche investiert mehr in Forschung und Entwicklung als je zuvor. Die Ausgaben kletterten auf 10,8 Milliarden Euro.

Die deutsche Chemie- und Pharmabranche investiert so viel Geld in Forschung und Entwicklung wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr kletterten die Ausgaben dafür um drei Prozent auf den Rekordwert von 10,8 Milliarden Euro, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Für 2018 erwartet er einen neuen Höchstwert von 11 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...