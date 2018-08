Frankfurt - Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar Kursgewinne aus dem Vormittagshandel verteidigt und notierte weiter über 1,15 Dollar. Die Kritik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump an der US-Notenbank Fed lastet weiter auf dem Dollar. Am frühen Nachmittag notiert die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1519 Dollar. Am Morgen hatte sie noch unter der Marke von 1,15 Dollar gelegen.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken gab der Dollar deutlich nach und hat innerhalb eines Tages einen Rappen an Wert eingebüsst. Am frühen Nachmittag notiert ...

