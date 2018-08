Der Kupferpreis zeigt sich kräftig erholt. Sinkende Lagerbestände in London und ganz kleine Entspannungssignale im US-Handelskrieg gegen China sorgen für gute Laune. Doch das sind nicht die einzigen Gründe.

Rebound vom Jahrestief

Eine Tonne Kupfer kostet an der London Metal Exchange (LME) wieder mehr als 6.000 US-Dollar. Noch in der Vorwoche hatte der Preis ebenso wie der Metallindex LMEX ein Einjahrestief markiert und litt wie viele Metalle unter den Folgen des US-Handelskriegs gegen diverse Staaten, insbesondere aber gegen China. Die Volksrepublik ist bei allen Industriemetallen der größte globale Verbraucher. Nun aber wird ein kleines Zeichen der Entspannung als Erklärung für den jüngsten Kurssprung herangezogen. So wird eine chinesische Delegation Ende August für neue Verhandlungen nach Washington reisen. Man spricht also wieder miteinander. Immerhin!

Dollar und Lagerbestände helfen!

Dies dürfte aber nur ein Randaspekt der aktuellen Bewegung sein. Zum einen ist der Dollar in Folge der neuesten Trump-Attacke gegen die Federal Reserve in die Knie gegangen, zum anderen sind die Lagerbestände in London deutlich gesunken. Offenbar nutzten einige Händler die niedrigen Preise für einen Einkaufsbummel. Nicht zu vergessen ist, dass vor allem Hedge Funds auf fallende Metallpreise gesetzt haben. Nach der neuerlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...