AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.864,30 +0,20% +5,52% Euro-Stoxx-50 3.419,43 +0,76% -2,41% Stoxx-50 3.086,59 +0,32% -2,87% DAX 12.409,04 +0,63% -3,94% FTSE 7.575,19 -0,21% -1,68% CAC 5.420,60 +0,76% +2,03% Nikkei-225 22.219,73 +0,09% -2,39% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,32 -35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,92 66,43 +0,7% 0,49 +13,3% Brent/ICE 72,46 72,21 +0,3% 0,25 +12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.193,48 1.190,52 +0,2% +2,96 -8,4% Silber (Spot) 14,80 14,76 +0,3% +0,04 -12,6% Platin (Spot) 800,95 795,50 +0,7% +5,45 -13,8% Kupfer-Future 2,69 2,67 +1,0% +0,03 -19,3%

Der Goldpreis setzte vor dem Hintergrund des schwächelnden Dollar und der Trumpschen Kritik an den steigenden US-Zinsen seine positive Entwicklung fort. Der Preis für die Feinunze nähert sich damit wieder der wichtigen Marke von 1.200 Dollar an. Im US-Handel hatte das Edelmetall den größten Tagesgewinn seit Ende Juli verzeichnet.

Die Ölpreise bauen ihre Aufschläge aus dem US-Handel aus. Neben dem schwächeren Dollar stützten hier auch die Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch am Dienstag deutet sich ein positiver Handelsauftakt an der Wall Street an. Stützend wirkt laut Händlern weiter die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Vertreter beider Seiten wollen ab Mittwoch die Verhandlungen wieder aufnehmen. Konjunkturdaten sind für Dienstag nicht angekündigt. Auch Unternehmensnachrichen sind rar. Als einer der Nachzügler der eigentlich schon beendeten Bilanzsaison hat am Montag nach Börsenschluss Nordson Geschäftszahlen vorgelegt. Der Klebstoffhersteller enttäuschte in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten. Auch der Ausblick blieb hinter den Prognosen zurück. Vorbörslich werden für Nordson noch keine Kurse gestellt, im nachbörslichen Handel auf Nasdaq.com war der Kurs um 7,7 Prozent gefallen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Gewinne am Dienstagmittag aus. Damit knüpfen die Börsen an die Erholung vom Vortag an, echte fundamentale Treiber gibt es aber nicht. Immerhin gibt es keine neuen negativen Nachrichten aus der Türkei. Für etwas Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit sorgt das geplante Treffen zwischen einer US- und einer chinesischen Delegation in dieser Woche. BHP Billiton macht den Stoxx-Rohstoffsektor zum bisherigen Tagesverlierer. Der BHP-Kurs verliert in London 1,2 Prozent. Zwar lägen die von BHP präsentierten Geschäftszahlen zumindest im Rahmen der Erwartungen und mit einem Gewinnrückgang aufgrund des Verkaufs des US-Ölschiefergeschäfts sei auch gerechnet worden, heißt es. Allerdings sprechen die Analysten von Jefferies von verhaltenen Aussichten auf das neue Geschäftsjahr wegen stagnierender Volumen. Der Rohstoffsektor gibt europaweit 0,3 Prozent nach. Die Aktien europäischer Fluglinien sind dagegen am Dienstag dank starker US-Vorlagen gesucht. Analystin Helane Becker von Cowen spricht von einem niedrigeren Kapazitätszuwachs, sich stabilisierenden Kerosinkosten und einer kräftigen Nachfrage nach Flügen. "Das trifft generell auch auf die europäischen Fluglinien zu", sagt ein Marktteilnehmer. Lufthansa gewinnen 2,6 Prozent, IAG 0,9 Prozent und Air France 2,1 Prozent. Im DAX setzen Bayer (+3 Prozent) die Erholung vom Vortag nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg fort. Voltabox steigen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 8,9 Prozent. Voltabox hat zwar eine Gewinnwarnung ausgesprochen. "Das Wachstum bleibt aber sehr hoch", sagt ein Marktteilnehmer. Zudem ist die Warnung einem Einmaleffekt geschuldet. Der Kurs der Mutter Paragon zieht um 2,9 Prozent an. Medigene (+ 8,5 Prozent) profitieren von einer neuen Kooperation. Eine Kaufempfehlung verhilft SAF-Holland zu einem Plus von 2,4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:51 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1523 +0,28% 1,1514 1,1440 -4,1% EUR/JPY 127,08 +0,49% 126,80 126,34 -6,1% EUR/CHF 1,1376 -0,12% 1,1379 1,1370 -2,9% EUR/GBP 0,8978 -0,02% 0,8977 0,8964 +1,0% USD/JPY 110,27 +0,20% 110,15 110,44 -2,1% GBP/USD 1,2835 +0,30% 1,2828 1,2762 -5,0% Bitcoin BTC/USD 6.467,52 +0,1% 6.422,63 6.474,33 -52,6%

Der Dollar gibt auf breiter Front nach, nachdem sich US-Präsident Donald Trump in einem Interview für niedrige Zinsen ausgesprochen und mithin die Unabhängigkeit der US-Notenbank in Frage gestellt hatte. Trump sieht die positive Entwicklung der US-Wirtschaft durch die laufenden Zinserhöhungen der Fed gefährdet. Der Greenback fiel zur japanischen Währung im Tief bis auf 109,77 Yen, eroberte später aber die Marke von 110 Yen zurück. Am Vortag hatte er im Hoch noch 110,64 Yen gekostet. Auch gegenüber dem Euro büßte der Greenback ein. Die Gemeinschaftswährung stieg in der Spitze bis auf 1,1543 Dollar, nach Ständen um 1,1430 am Vortag. Der chinesische Yuan wertete ebenfalls auf und setzte damit die Tendenz vom Vortag fort.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Erneut mit Aufschlägen haben sich am Dienstag die Börsen in Ostasien gezeigt. Positive US-Vorgaben und ein schwächelnder Dollar schoben die Kurse auf breiter Front an. Stützend wirkte erneut die Hoffnung auf die anstehenden Gespräche zwischen den USA und China zur Lösung des Handelskonflikts. In Hongkong waren Versicherungswerte gesucht. Für die Papiere der AIA Group ging es um 1,8 Prozent aufwärts. Das Unternehmen wird am Mittwoch die Ergebnisse für das erste Halbjahr vorlegen. Ping An stiegen um 1,9 Prozent, und China Life kletterten um 0,7 Prozent. Die Tokioter Börse wurde gebremst von der zum Dollar wieder stärkeren japanischen Landeswährung Yen, der die Exportwerte leicht belastete. So fielen die Aktien von Toyota Motor um 0,6 Prozent zurück und Sony büßten 0,5 Prozent ein. Gesucht waren dagegen defensive Werte. Die Papiere des Kosmetik-Herstellers Kose gewannen 3,6 Prozent und die Titel des Online-Einzelhändlers Start Tosay 4,4 Prozent. In Seoul waren vor allem Chip-Werte gefragt. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics erholten sich von den jüngsten Abgaben und stiegen um 2,2 Prozent, für Hynix ging es gar um 5,5 Prozent nach oben. Gegen den regionalen Trend verbuchte die Börse in Sydney Verluste, allerdings war der S&P/ASX 200 am Vortag noch auf ein Zehneinhalbjahreshoch gestiegen. Vor allem die Abgaben bei den Rohstoffwerten, nach Geschäftszahlen von BHP Billiton, belasteten. Die Aktie fiel um 1,9 Prozent. BHP hatte zwar auf bereinigter Basis den Gewinn gesteigert, Analysten sind aber skeptisch, ob sich diese Entwicklung fortsetzen lässt. Im Fahrwasser von BHP Billiton ging es für Rio Tinto 0,5 Prozent abwärts. Fortescue Metals verloren 1,6 Prozent und die Goldaktie Newcrest Mining büßte ungeachtet des leicht anziehenden Goldpreises 0,9 Prozent ein.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Dienstag noch etwas zurück. Der Terminkalender ist vergleichsweise leer, von daher richtet sich die Aufmerksamkeit bereits auf die Notenbanken. Am Mittwoch wird die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Sitzung veröffentlichen, am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank, und am Wochenende findet das Notenbanktreffen in Jackson Hole statt. US-Präsident Donald Trump hat die US-Notenbank aufgefordert, ihm bei der Konjunkturförderung zu helfen statt die Zinsen zu erhöhen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Aareal Bank bekommt Finanzvorstand

Die Aareal Bank ist auf der Suche nach einem CFO fündig geworden. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wird Marc Oliver Heß zum 1. Oktober in den Vorstand einziehen und dort die Position des Finanzvorstands übernehmen. Diese Funktion hat Vorstandschef Hermann J. Merkens bisher in Personalunion bekleidet. Der 44jährige Heß war bis März 2018 CFO der Deutschen Postbank.

Medigene schließt Forschungskooperation mit Structured Immunity

Medigene arbeitet künftig mit dem US-Biotechnologieunternehmen Structured Immunity in der Forschung zusammen. Structured Immunity werde dabei seine Immunologie-Expertise zur Unterstützung von Medigenes TCR-Forschungsaktivitäten zur Verfügung stellen, teilte die im TecDAX notierte Medigene AG mit.

Aurelius kauft Aktien für bis zu 20 Millionen Euro zurück

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius will eigene Aktien zurückkaufen. Wie das Unternehmen mitteilte, will es ab dem 24. August 2018 bis zum 31. August 2019 bis zu 400.000 Aktien zurückerwerben. Das Programm hat ein Volumen von bis zu 20 Millionen Euro.

Bosch kooperiert mit Brennstoffzellen-Entwickler Ceres Power

Bosch unterstützt den britischen Brennstoffzellenspezialisten Ceres Power bei der Entwicklung der Festoxid-Brennstoffzellen-Technologie (SOFC). Teil der geschlossenen Kooperationsvereinbarung ist der Aufbau einer Kleinserienfertigung bei dem deutschen Technologiekonzern, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Überdies beteiligt sich Bosch mit 4 Prozent an der Ceres Power Holdings plc.

Dermapharm bestätigt Prognose nach gutem ersten Halbjahr

Dermapharm ist im ersten Halbjahr erneut kräftig gewachsen. Das Pharmaunternehmen aus Grünwald bei München bestätigte angesichts der Entwicklung die Prognose für das laufende Gesamtjahr.

Paragon von hohen Anlaufkosten belastet

Der Autozulieferer Paragon hat im ersten Halbjahr von guten Geschäften der Bereiche Mechanik und Elektromobilität profitiert und den Umsatz rasant gesteigert. Wegen erheblicher Anlaufkosten und höherer Steuern verzeichnete das Unternehmen allerdings einen Gewinnrückgang.

Voltabox legt im 1. Halbjahr rasant zu - EBIT-Prognose gesenkt

Der Batteriehersteller Voltabox rechnet 2018 nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr zwar mit höheren Umsätzen als bisher. Wegen einer Millionenbelastung aus der Neugestaltung einer Partnerschaft wird die operative Marge allerdings hinter der eigenen Zielsetzung zurückbleiben.

GDV: 2018 ist ein "außergewöhnliches Sturmjahr"

Die Versicherungswirtschaft hat es im ersten Halbjahr dieses Jahres mit überdurchschnittlichen Sturmschäden zu tun gehabt. Die versicherten Sturm-, Hagel- und Starkregenschäden an Wohngebäuden erreichten schon in den ersten sechs Monaten mit voraussichtlich 1,3 Milliarden Euro fast den zehnjährigen Jahresdurchschnitt von 1,4 Milliarden Euro, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. "Wird das zweite Halbjahr nicht ausgesprochen ruhig und schadenarm, werden wir 2018 überdurchschnittlich hohe Versicherungsleistungen sehen", sagte GDV-Präsident Wolfgang Weiler. Mehr als die Hälfte der Sturmschäden seien auf das Konto der Stürme "Friederike" und "Burglind" im Januar gegangen.

Deutsche Autokonzerne besonders von Handelskonflikt belastet - Studie

Die deutschen Autokonzerne sind im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern besonders von dem Handelskonflikt zwischen den USA und China betroffen. Im ersten Halbjahr haben BMW, Daimler und Volkswagen spürbar an Schwung verloren, geht aus einer Studie von Ernst & Young (E&Y) hervor. Das Absatzwachstum habe sich verlangsamt, zudem sank der operative Gewinn der drei Konzerne im zweiten Quartal noch stärker als zum Jahresstart. Sollte der Handelskonflikt weiter eskalieren, dürfte der Gegenwind noch zunehmen.

Astrazeneca erhält Zulassung für Krebsmittel Tagrisso in Japan

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat einen Zulassungserfolg in Japan erzielt. Das Medikament Tagrisso wurde dort zur Erstlinienbehandlung von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) und EGF-Rezeptor-Mutation genehmigt. Die Mutation sei in Asien stärker verbreitet als in Europa, erklärte das Unternehmen. Mit dem Status der Erstlinienbehandlung qualifiziert sich ein Medikament als Anfangstherapie für eine bestimmte Krebsart.

Dänische Jyske Bank kündigt Aktienrückkauf nach Gewinnsprung an

Die dänische Jyske Bank hat im zweiten Quartal dank geringerer Kosten und Kreditwachstum den Gewinn um ein Viertel gesteigert. Angesichts dieser Entwicklung kündigte die zweitgrößte börsennotierte Bank des Landes einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 1 Milliarden dänische Kronen (umgerechnet bis zu 134 Millionen Euro) an.

Britische Supermärkte wachsen, verlieren aber noch Marktanteile

Britische Verbraucher haben die Kassen der Einzelhändler zuletzt deutlich klingeln lassen. Angesichts der Hitzewelle konsumierten sie in den zurückliegenden zwölf Wochen bis zum 12. August vermehrt Markenprodukte, darunter pikante Snacks, Getränke und Eiskrem, wie eine Übersicht von Kantar Worldpanel am Dienstag ausweist.

Versicherer Ping An steigert Halbjahresgewinn um ein Drittel

Der chinesische Versicherungskonzern Ping An ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Der Nettogewinn des nach Prämienaufkommen zweitgrößten Versicherers Chinas kletterte in den sechs Monaten um ein Drittel auf 58,1 Milliarden Yuan, umgerechnet 7,4 Milliarden Euro. Die Prämien der Ping an Insurance legten um 20 Prozent auf 386 Milliarden Yuan zu, während das Kapitalanlageergebnis um 7,4 Prozent auf 59 Milliarden Yuan absackte.

