Mannheim (www.aktiencheck.de) - In der aktuellen August-Umfrage (02.08. bis 15.08.2018) erholen sich die Konjunkturerwartungen für China wieder, nachdem sie in den vorangegangenen fünf Monaten erheblich zurückgegangen waren, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

