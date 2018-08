Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: SPORTTOTAL AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SPORTTOTAL AG Unternehmen: SPORTTOTAL AG ISIN: DE000A1EMG56 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.08.2018 Kursziel: 3,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann SPORTTOTAL gewinnt zwei Rennstreckenprojekte und verdeutlicht damit starke Marktposition im VENUES-Segment SPORTTOTAL hat im August zwei Rennstreckenprojekte gewonnen. Die 100%ige Tochtergesellschaft VENUES GmbH setzte sich dabei erfolgreich gegen internationale Konkurrenten wie z.B. AT&T und Siemens durch. Mit der RIO MOTORSPORTS LLC wurde ein Vorvertrag zur technischen Ausrüstung eines Rennstreckenprojekts in Rio de Janeiro unterzeichnet. Das Auftragsvolumen liegt für den ersten Bauabschnitt im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich (MONe: rd. 12 Mio. Euro). Wir gehen davon aus, dass ca. 90% des Auftragsvolumens (MONe: 10,8 Mio. Euro) in 2019 bei SPORTTOTAL umsatz- und ertragswirksam wird. Bei einer vom Unternehmen für solche Projektarbeiten avisierten EBIT-Marge von ca. 25% dürfte aus dem Projekt daher für 2019 ein EBIT-Beitrag von etwa 2,7 Mio. Euro resultieren. Für die weiteren Bauabschnitte erwarten wir kein nennenswertes zusätzliches Auftragsvolumen. Das zweite Projekt betrifft mit einem Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich (MONe: rd. 4 Mio. Euro) eine Rennstreckenausstattung in St. Petersburg. Die Arbeiten sollen bereits in 2018 beginnen und in 2019 abgeschlossen werden. Anders als beim Projekt in Brasilien dürfte etwa die Hälfte des Projektvolumens in Russland noch im laufenden Jahr realisiert werden (MONe: Umsatz ca. 2,3 Mio. Euro, EBIT ca. 0,6 Mio. Euro). Für 2019 verbleiben u.E. dann noch Erlöse von 1,7 Mio. Euro sowie ein Ergebnisbeitrag von 0,4 Mio. Euro. Nach der Guidanceanpassung Ende Juni aufgrund eines schwächeren Verlaufs des internationalen Projektgeschäfts hat SPORTTOTAL durch die nun gewonnenen Projekte in Brasilien und Russland u.E. gezeigt, dass das Unternehmen über eine durchaus starke Wettbewerbsposition in diesem Bereich verfügt. Da die Projekte bereits in den kürzlich angepassten Unternehmenszielen für 2018 enthalten sein dürften (Umsatz: 42,0 bis 56,0 Mio. Euro, EBIT: -3,0 bis -8,2 Mio. Euro) und wir mit Großprojekten dieser Art gerechnet hatten, lassen wir unsere Modellannahmen für 2018 ff. unverändert. Der Großteil der Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus dem Segment VENUES sollte damit im laufenden Jahr in H2 anfallen, sodass die jüngsten Projekterfolge noch nicht in den H1-Zahlen am 30. August sichtbar werden (MONe: Umsatz H1/18e: 23,5 Mio. Euro, EBIT H1/18e: -3,8 Mio. Euro). Die schwachen Halbjahreszahlen sehen wir jedoch durch die deutlichen Kursabschläge seit der Gewinnwarnung Ende Juni bereits eingepreist. Fazit: Der Newsflow hat sich für SPORTTOTAL zuletzt wieder etwas aufgehellt. Die bislang ausbleibende Kurserholung dürfte jedoch darauf zurückzuführen sein, dass das volatile Rennstreckenprojektgeschäft nicht zum Kern der Equity Story gehört. Entscheidend dürfte in den nächsten Quartalen vielmehr der Fortschritt der Streaming-Plattform sporttotal.tv sein. Angesichts des u.E. übertriebenen Kursrücksetzers der letzten Wochen stufen wir die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 3,50 Euro wieder auf ??zKaufen" hoch. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16843.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

