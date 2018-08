Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-21 / 13:25 *Köln, 20. August 2018. *Am 18. September 2018 findet in der Kölner LANXESS arena, bereits zum fünften Mal, Deutschlands größte Gründermesse und -konferenz statt: Die StartupCon! Auf dem Innovations-Summit, der zu den Top europäischen Startup-Events zählt, treffen mehrere tausend aufstrebende Gründer/innen auf etablierte Unternehmer und Kapitalgeber aus Industrie, Wirtschaft und Politik aufeinander. Hier haben sie die einmalige Chance ihre Ideen und Konzepte zu präsentieren und Investoren und Unternehmen für Business-Deals zu gewinnen. Anknüpfend an die Erfolge der vergangenen Jahre trumpft die StartupCon auch 2018 wieder mit einer erstklassigen Teilnehmerliste auf: Mit dabei sind unter anderem Kapitalgeber und Startup-Investor Florian Heinemann, Stefan Schütze, Jörg Binnenbrücker sowie Vertreter von Konzernen wie beispielsweise Henkel, Shell und Bayer. Die StartupCon ist ein eigenes Ökosystem, das jeden Gründer/in, Aussteller, Teilnehmer/in, Investor und Speaker zu einem gigantischen Netzwerktreffen lädt. Hier treffen Branchenriesen auf innovative Ideengeber, tauschen sich aus und profitieren von- und miteinander. _"Dieses Jahr möchten wir unteranderem einen größeren Fokus auf die Förderung von Gründerinnen legen. Die Branche ist derzeit eher männlich dominiert. Wir - als Deutschlands größte Startup Konferenz - haben eine gewisse Verantwortung, der wir uns dieses Jahr gezielt stellen werden: Mehr weibliche Speaker und Gründerinnen sind unser Ziel_", so die Verantwortlichen der StartupCon. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen sowie für zusätzliche Informationen zur Verfügung. Ralf Bruestle, Co-Founder info@startupcon.de Stefanie Sutter, PR presse@startupcon.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Media24All UG Schlagwort(e): Events 2018-08-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 715987 2018-08-21

